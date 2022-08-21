"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик Инстасамку перепутали с мужчиной
22-летняя блогерша Дарья Зотеева, больше известная как Инстасамка, весной решилась на кардинальную смену имиджа. Девушка остригла почти все волосы, оставив всего около сантиметра.
Подписчики Дарьи восприняли это неоднозначно: часть поддержала решение Зотеевой и похвалила за смелось, а другим показалось, что блогерша испортила свою внешность. В самом популярном комментарии под постом новую стрижку Инстасамки назвали "кринжем".
Сама девушка, похоже, уже тоже успела пожалеть о своем решении. Если сначала она чуть ли не каждый день постила фотографии и радовалась своей внешности, то теперь все чаще надевает парики.
Сегодня утром она была без парика и заказала доставку пиццы домой. Курьер принял ее за парня, чем сильно обидел. "Только что доставщик сказал мне: "хеллоу СЭР". Дорогой дневник… мне не описать это унижение", — пожаловалась Дарья подписчикам. Девушка решила даже записать видео, чтобы высмеять обидчика.22-летняя блогерша Дарья Зотеева, больше известная как Инстасамка, ее перепутали с мужчиной
Многие пользователи отметили, что она и правда теперь похожа на парня, но заверили, что "скоро волосы отрастут и снова станешь красивой". Если Зотеева это читала, то вряд ли сильно обрадовалась такой поддержке.
Инстасамка извинилась и решила больше не материться
Неделю назад блогерша анонсировала новую песню и извинилась перед родителями детей, которые слушали ее старые треки. В них Дарья не стеснялась использовать острые выражения, за что многие ее критиковали. Однако теперь певица обещает, что этого не повторится.
Неясно, с иронией ли это сказано, но в своем блоге Зотеева продолжает вставлять мат через каждое слово. Впрочем, на музыку это может и не распространиться.