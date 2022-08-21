Москвичей предупредили о метеорологической опасности
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Москвичей предупредили о метеорологической опасности

Москвичей предупредили о метеорологической опасностиГлава Гидрометцентра Вильфанд: в начале следующей недели в Москву вернется сильная жара

Метеорологическая опасность наступит в Москве на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил гостей и жителей столицы о наступающем периоде жаркой погоды.

«Миграция центра антициклона сейчас такова, что в понедельник уже будет не такое облачное небо. В первой половине еще будет немного облачно, затем облака будут рассеиваться. Температура повысится до 27-29 градусов. Во вторник и среду — до 31-33 градусов», — предупредил Вильфанд.



Негативное влияние

Метеоролог напомнил, что такие высокие температуры негативно влияют на состояние человека. «Нужно будет очень внимательно относиться к тому, чтобы в полуденные часы не выходить на улицу. А если выходить, то находиться в тени. Ни в коем случае не попадать под палящие лучи солнца», — предостерег он.

Также потоки воздуха будут ближе к Юго-Восточным и Южным. Это означает, что в Москву придет более теплый воздух, спрогнозировал Вильфанд.

«Такой воздух не насыщен влагой. В понедельник возможны кратковременные отдельные дождики по области, а начиная со вторника осадков не будет. Будет жаркая погода при малооблачном небе. На следующей неделе будут выпускаться специальные предупреждения об опасном метеорологическом явлении, которое называется "сильная жара"», — заявил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что московский смог не представляет опасности. Также он заявил, что во второй половине следующей недели уже не будет запаха гари, если очаги пожаров будут локализованы и потушены.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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