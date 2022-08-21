На Xbox стал доступен эмулятор Playstation 2, использовать можно без режима разработчика

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S выпущено немало эмуляторов, но основная их сложность в использовании со стороны обычных пользователей — необходимость предварительно активировать режим разработчика на приставке. Но, похоже, что создатели эмуляторов нашли новый способ установки.

Ниже можно посмотреть видео, где показывается установка и работа эмулятора Playstation 2 на консолях Xbox. Эмулятор XBSX2 можно установить по ссылкам, которые даны в описании к видео. С консоли потребуется перейти по указанным ссылкам через Microsoft Edge и загрузить приложение. Далее при помощи USB-флешки загружаются пакеты биоса и эмулятор будет работать. В ролике подробно показан процесс установки эмулятора XBSX2 на Xbox и его работы.

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Сам эмулятор позволяет играть в проекты с Playstation 2 на приставках Xbox бесплатно.