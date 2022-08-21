Настасья Самбурская похвасталась накаченной фигурой в бикини

Актриса Настасья Самбурская отдыхает в Турции, откуда демонстрирует свою фигуру в разных ракурсах на пляжных фото. Анастасия Самбурская любит выложить в общий доступ весьма пикантный контент. Девушка проводит огромное количество времени в спортивном зале и обожает демонстрировать миру достижения на этом поприще. Самбурская устроила целую фотосессию-представление для того, чтобы показать всему свету свою идеальную спортивную форму. Артистка упорно трудится над кубиками пресса и достигла в этом вопросе отличных результатов.Звезда сериала «Универ» лишний раз доказала это, опубликовав видео в соцсети. В ролике актриса, которая сейчас отдыхает на курорте, запечатлелась на вилле. Она эффектно прошлась по территории в синем бикини, после чего повернулась спиной и вошла в бассейн.«Когда пытаешься доказать всему миру, что пресс у тебя все-таки есть», — с юмором подписала кадры из турецкого отеля Самбурская. Поклонники по достоинству оценили формы Самбурской. «Фигурка — отпад! Особенно пресс», «Вот это ягодицы! Пойду поприседаю», «Потрясающая», «Шикарный купальник на шикарном теле», «Ножки идеальные», «Хороша, чертовка», — написали они. Впрочем, больше всего поклонников привлек наряд знаменитости. Достоинства своей фигуры артистка демонстрировала в мини-бикини модного цвета металлик. Крошечные трусики едва прикрывали прелести Анастасии. Стоит отметить, что выбор такого костюмчика для общения с поклонниками весьма порадовал последних.«Хотите красивое тело- занимаетесь через не могу и через не хочу, а если не занимаетесь, значит оно вам на самом деле не нужно. Я не пропускаю и не переношу тренировки из-за усталости или лени. Если мне лень, я делаю упражнения лёжа. Их на самом деле вагон», - написала в Телеграм-канале Самбурская.