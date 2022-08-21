National Interest назвал 4 причины, почему российская экономика выстояла под санкциями
Российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давление Запада после начала военной операции на Украине. О четырех факторах устойчивости РФ в условиях "новой нормальности" написал обозреватель Марк Эпископос в материале для американского журнала The National Interest.
Как считает журналист, успех финансовой и экономический системы РФ относительно прогнозов как западных, так и российских экспертов, базируется на четырех столпах.
Первый фактор – сверхэффективная и оперативная работа Центробанка. Благодаря действенным мерам по ограничению утечки валюты за рубеж рубль не опустился до 200 единиц за доллар, как предсказывал американский президента Джо Байден, а даже подорожал по сравнению с дофевральскими показателями, став одной из самых укрепившихся за 2022 год нацвалют.
Второй столп – "параллельный импорт", не нивелирующий, но смягчающий последствия ухода десятков крупных компаний с российского рынка. Как пишет обозреватель, потребителю из РФ по-прежнему доступна большая часть товаров, которые теперь ввозятся не официально, а опосредованно через страны СНГ.
Третий фактор – отказ практически всех стран Азии, включая Китай и Индию, от противостояния с Россией. Пекин, несмотря на многомиллиардный товарооборот с США и Европой, не стал утверждать какие-либо санкции в адрес Москвы, нарастив поставки энергоресурсов из РФ.
Четвертая причина краткосрочного провала западных санкций – их непродуманность. Так, последствия торгово-экономических ограничений ударили по Западу так же, как и по России, если не сильнее. Особенно это касается вопроса поставок природного газа, который жизненно необходим не только простым потребителям, но и многочисленным промышленным предприятиям стран Евросоюза.
Напомним, что издатель The National Interest Дмитрий Саймс перечислял главные просчеты Вашингтона в отношениях с Россией. Первая из этих ошибок связана с НАТО.
После февраля 2022 года страны Запада попали в стратегическую ловушку, устроенную президентом РФ Владимиром Путиным на Украине, вступив в необязательное финансовое и энергетическое противостояние с Россией.