National Interest назвал 4 причины, почему российская экономика выстояла под санкциями
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National Interest назвал 4 причины, почему российская экономика выстояла под санкциями

National Interest назвал 4 причины, почему российская экономика выстояла под санкциями

Российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давление Запада после начала военной операции на Украине. О четырех факторах устойчивости РФ в условиях "новой нормальности" написал обозреватель Марк Эпископос в материале для американского журнала The National Interest.

Как считает журналист, успех финансовой и экономический системы РФ относительно прогнозов как западных, так и российских экспертов, базируется на четырех столпах.


Первый фактор – сверхэффективная и оперативная работа Центробанка. Благодаря действенным мерам по ограничению утечки валюты за рубеж рубль не опустился до 200 единиц за доллар, как предсказывал американский президента Джо Байден, а даже подорожал по сравнению с дофевральскими показателями, став одной из самых укрепившихся за 2022 год нацвалют.
Второй столп – "параллельный импорт", не нивелирующий, но смягчающий последствия ухода десятков крупных компаний с российского рынка. Как пишет обозреватель, потребителю из РФ по-прежнему доступна большая часть товаров, которые теперь ввозятся не официально, а опосредованно через страны СНГ.
Третий фактор – отказ практически всех стран Азии, включая Китай и Индию, от противостояния с Россией. Пекин, несмотря на многомиллиардный товарооборот с США и Европой, не стал утверждать какие-либо санкции в адрес Москвы, нарастив поставки энергоресурсов из РФ.
Четвертая причина краткосрочного провала западных санкций – их непродуманность. Так, последствия торгово-экономических ограничений ударили по Западу так же, как и по России, если не сильнее. Особенно это касается вопроса поставок природного газа, который жизненно необходим не только простым потребителям, но и многочисленным промышленным предприятиям стран Евросоюза.
"У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций", — резюмировал Марк Эпископос.

Напомним, что издатель The National Interest Дмитрий Саймс перечислял главные просчеты Вашингтона в отношениях с Россией. Первая из этих ошибок связана с НАТО.

После февраля 2022 года страны Запада попали в стратегическую ловушку, устроенную президентом РФ Владимиром Путиным на Украине, вступив в необязательное финансовое и энергетическое противостояние с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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