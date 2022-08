Новый геймплей Lies of P покажут на открытии Gamescom, игра может оказаться в Game Pass

Вадим Карасев





На открытии Gamescom в рамках шоу Opening Night Live, которое пройдет 23 августа, будет немало интересного. Подтверждена очередная игра, которую покажут в рамках данного мероприятия — это Lies of P.

Ведущий шоу открытия на Gamescom Джефф Кейли сообщил в Twitter, что в рамках мероприятия можно ожидать «эксклюзивный взгляд на геймплей Lies of P». По его словам, трейлер выглядит действительно отлично.

Напомним, ходит много слухов о добавлении игры Lies of P в подписку Game Pass, о чем могут объявить в рамках Gamescom. Сама игра Lies of P — это мрачная RPG в стиле Souls, которая предлагает переосмысление истории Пиноккио. Разработчики обещают, что в игре Lies of P будет глубокая боевая система и увлекательная история. Кроме того, заявлена «уникальная система лжи», от ответов главного героя будет меняться ход заданий и основной сюжетной линии.

Одну из геймплейных демонстраций Lies of P, которую разработчики публиковали ранее, можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube