Новый геймплей Lies of P покажут на открытии Gamescom, игра может оказаться в Game Pass
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Новый геймплей Lies of P покажут на открытии Gamescom, игра может оказаться в Game Pass

Новый геймплей Lies of P покажут на открытии Gamescom, игра может оказаться в Game Pass


На открытии Gamescom в рамках шоу Opening Night Live, которое пройдет 23 августа, будет немало интересного. Подтверждена очередная игра, которую покажут в рамках данного мероприятия — это Lies of P.

Ведущий шоу открытия на Gamescom Джефф Кейли сообщил в Twitter, что в рамках мероприятия можно ожидать «эксклюзивный взгляд на геймплей Lies of P». По его словам, трейлер выглядит действительно отлично.

Напомним, ходит много слухов о добавлении игры Lies of P в подписку Game Pass, о чем могут объявить в рамках Gamescom. Сама игра Lies of P — это мрачная RPG в стиле Souls, которая предлагает переосмысление истории Пиноккио. Разработчики обещают, что в игре Lies of P будет глубокая боевая система и увлекательная история. Кроме того, заявлена «уникальная система лжи», от ответов главного героя будет меняться ход заданий и основной сюжетной линии.

Одну из геймплейных демонстраций Lies of P, которую разработчики публиковали ранее, можно посмотреть ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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