Нумерологический гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая существует уже около 3000 лет. Она занимается изучением влияния чисел на нашу судьбу и удачу. Эксперты в этой области рассказали, какое число будет у руля на этой неделе и как это отразится на нас с вами.

Ночные светила могут заблокировать чакры человека, но числа не дадут им этого сделать. Старайтесь следовать простым рекомендациям нумерологов, чтобы остаться на плаву и добиться поставленных ранее задач.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Чтобы узнать, что за число будет править миром с 22 по 28 августа, нужно сложить все семь чисел, соответствующих каждому дню недели, а затем прибавить к полученному результату 8 — порядковый номер августа:

(22+23+24+25+26+27+28)+8=183. 1+8+3=12. 1+2=3.

Получается, что миром править будет Тройка — пожалуй, самое духовное число из всех. Учитывая, что прогнозы астрологов на эту неделю не самые радужные, можно сказать, что Тройка поможет нам разглядеть в плохих событиях нечто хорошее. Она поможет нам стать мудрее, несмотря на преграды и сложности, встречаемые на пути к успеху.

Скорее всего, число 3 поможет увидеть мир с правильной стороны, обретя уверенность в себе. Это идеальное время для поисков любви, для формирования дружеских отношений. Тройка любит, когда люди медитируют, молятся, изучают что-то новое. Главное сейчас — относиться ко всему максимально просто.

Советы нумерологов на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Будьте беспристрастными, честными и открытыми в общении с любыми людьми. Тройка не потерпит хитрости, корысти, лжи и лицемерия. В попытках добиться успеха желательно избегать методов, которые лишены честности. Это приведет вас к беде и неминуемому поражению.

Старайтесь уделять внимание и время защите своих активов. Если ваш бизнес, недвижимость или накопления будут в опасности, придется действовать максимально быстро и собрано. Вполне возможно, что кто-то захочет отобрать у вас то, что принадлежит вам по праву. Не откладывайте войну на потом. Нападайте на соперников яростно и стремительно, чтобы они не смогли ничего вам противопоставить.

Постарайтесь забыть про слово «хочу». Тройка не любит, когда люди занимаются потребительством. Число 3 — источник созидания, поэтом оно хочет, чтобы и мы с вами были такими же созидательными. Несите добро в этот мир.

Творческая деятельность немного застопорится. Все дела и проекты, которые претендуют на уникальность, должны быть обдуманы и проанализированы заново. Скорее всего, вы могли что-то не учесть в прошлом. Тройка прольет на это свет.

Пренебрежительное отношение к своим мечтам, планам и целям может стоить вам успеха. Продолжайте двигаться в сторону осуществления мечты. Не сомневайтесь в себе, ведь Тройка может сделать так, что сомнения превратятся в страхи.

В любви тоже могут быть некоторые проблемы. Например, если уверенность в партнере пошатнется, то он это обязательно почувствует. Между влюбленными и близкими людьми наладится особая связь. Вы можете использовать это время как возможность стать ближе, доказав искренность своих чувств.

Чтобы любые дела проходили как горячий нож через масло, придется заранее все тщательно планировать. Тройка не любит спонтанность, поэтому важно меньше рисковать и больше внимания уделять деталям.

Талисманы удачи на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Вещи, подаренные близкими. Вещи, пропитанные любовью ваших близких или друзей, которые вы получили от них в качестве презента, будут выполнять роль сильнейших талисманов. Особенно это касается тех случаев, когда вы отправляетесь в дальнюю дорогу.

Изумруд, родонит, топаз. Эти минералы обладают спокойным характером, поэтому воздействуют на нашу энергетику мягко, предсказуемо. Топаз — лучший помощник в финансовой сфере. Изумруд поможет отличить важное от напускного. Родонит — лучший минерал любви на этой неделе.