Официально: первый регулятор одобрил сделку Xbox и Activision Blizzard
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Официально: первый регулятор одобрил сделку Xbox и Activision Blizzard

Официально: первый регулятор одобрил сделку Xbox и Activision Blizzard


Компания Microsoft с начала этого года ведет работу по приобретению Activision Blizzard. Чтобы купить столь крупное игровое издательство, компании требуется пройти проверку регуляторов в разных странах, на предмет антимонопольного законодательства.

Сегодня стало известно о первом регуляторе, который официально одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Саудовская Аравия сообщила, что «не возражает против завершения процесса экономического слияния между Microsoft и Activision Blizzard».

Чтобы завершить сделку, Microsoft нужно одобрение от регуляторов еще в ряде регионов. Ранее аналитики отмечали, что не видят препятствия для одобрения сделки в США, где у Microsoft могут быть наибольшие сложности. Кроме того, некоторые аналитики и инсайдеры указывают, что сделка может быть завершена уже к концу этого года, а не к лету 2023 года, как это прогнозировала сама Microsoft.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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