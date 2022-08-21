От лежанки из микровелюра до переноски: 7 товаров для собак и собачников
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От лежанки из микровелюра до переноски: 7 товаров для собак и собачников

От лежанки из микровелюра до переноски: 7 товаров для собак и собачников

Хороший хозяин не только не выгонит собаку из дома в плохую погоду, но и купит ей все самое лучшее. Безграничную любовь людей к своим питомцам давно монетизируют люксовые бренды: коллекции одежды и даже мебели для животных выпускают Gucci, Moschino, Versace и другие марки. Этим летом ошейники для собак выпустил и ювелирный бренд Pandora. Российские бренды не отстают — специализированные марки выпускают классные аксессуары, которые не стоят целое состояние (а лежанка Gucci, напомним, обойдется в 7 500 долларов). Редактор моды Надя Бесчетникова собрала семь вещей, чтобы собачья жизнь была в радость.

1.Круглый лежак Badgers Wood

Цена: от 5 890 руб.

К Badgers Wood стоит идти за красивыми лежанками. Делают их из микровелюра и, что важно, не используют молний для безопасности питомца. В наличии довольно широкий размерный ряд, кроме того, можно заказать и лежанку по индивидуальным меркам.


Badgers Wood

2.Адресник "Шарик"

Цена: 1 300 руб.

Потерять собаку — настоящий кошмар для хозяина. Так что всегда лучше повесить на ошейник медальон с контактами. Креативные варианты можно найти у бренда "Шарик". Адресники тут чеканят вручную, в ассортименте много вариантов разных форм с разными надписями: от ироничных и забавных до трогательных вроде просьбы "позвонить моим людям". Можно заказать и собственный вариант. В стоимость также входит нанесение на оборотную сторону одного или двух номеров телефонов и клички собаки.


"Шарик"

3.Анатомическая шлейка Staya

Цена: от 2 790 руб.

Если хозяин модник, то и собаке грех не стать звездой уличной моды. Классные анатомические шлейки ярких цветов или с принтами предлагает бренд Staya. У шлейки есть пять точек регулировки, что позволяет добиться правильной посадки для самых разных собак. Если с размером вы все-таки прогадали, товар можно обменять в течение 30 дней после покупки.


Staya

4.Подставка на две миски Nebudki

Цена: 1 859 руб.

Флагманский товар бренда — подставки для мисок. Делают их тут из массива бука с силиконовыми накладками, чтобы станция не скользила, а миски не гремели. Миски из нержавеющей стали идут в комплекте. Для начинающих собаководов на сайте есть и подробная инструкция, как правильно выбрать высоту подставки.


Nebudki

5.Худи Shaggy Dog

Цена: 2 000 руб.

Shaggy Dog позиционирует себя как street wear бренд для собак, но приодеться тут могут и их хозяева, в том числе собрать парный лук с такой толстовкой Woof Tang, которую особенно оценят поклонники хип-хопа (в названии и принте — отсылка в группе Wu-Tang Clan).


Shaggy Dog

6.Комбинезон Velvawears

Цена: от 3 900 руб.

В промозглую погоду не обойтись без комбинезона для собаки — многие хозяева предпочитают дополнительно утеплить питомца в ненастье, мороз и слякоть. Выбирать стоит яркую модель — в такой пес будет хорошо заметен. Хороший выбор практичных комбинезонов, сшитых из мембранной ткани, которая отталкивает грязь и капельки воды, можно найти у башкирского бренда Velvawears. На сайте представлена довольно обширная размерная сетка, но можно заказать пошив и по индивидуальным меркам.


Velvawears

7.Авиасумка For Pets

Цена: от 37 990 руб.

Хотя сервисов по передержке животных сегодня хватает, у многих хозяев и речи не идет о том, чтобы оставить собаку дома на время отпуска и поездок. Стильные переноски можно найти у бренда For Pets. Благодаря креплению для чемодана и правильным размерам, допустимым при перевозке собак в салоне самолета, сумка особенно удобна для авиаперелетов.


For Pets
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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