Пискарев призвал уделить внимание политической версии убийства Дугиной

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») призвал в расследовании убийства дочери философа Александра Дугина уделить внимании версии о политической подоплеке. На это парламентарий указал в публикации в Telegram-канале.

Вечером, в субботу, на Можайском шоссе в Одинцовском районе на полном ходу загорелся автомобиль. В результате пожара погибла девушка-водитель — журналист Дарья Дугина. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. В Следственном комитете заявили, что убийство Дугиной было заказным. Уголовное дело поручено передать в производство центрального аппарата ведомства.

Пискарев выразил уверенность, что следствие проведет всестороннее и объективное расследование убийства политического обозревателя и патриота Дарьи Дугиной. При этом он отметил, что с учетом очевидности спланированного характера преступления, версии об убийстве по мотивам политической ненависти, а также связи произошедшего с профессиональной деятельностью Дарьи или ее отца должно быть уделено особое внимание.

«Выражаю глубокие соболезнования Александру Дугину и Наталии Мелентьевой в связи с трагической гибелью дочери», — говорится в публикации.