По словам Юлии Салибековой, её дети не одобряют похождения Тиграна на Дом-2

Вадим Карасев

Некоторое время назад Тигран Салибеков уверял, что скоро дети вырастут и удобрят его «работу» на Дом-2, но его бывшая супруга считает иначе.В очередной раз фанаты Дом-2 активно обсуждают прошедшие эфиры, в которых не с самой лучшей стороны себя показал Тигран Салибеков. Связано всё с тем, что он решил «вынести сор из избы», то есть, продемонстрировать свою мужскую несостоятельность в плане интима с Алиной Иордан. Естественно, обсудить столь интересную тему решила не только его бывшая проектная девушка Юлия Белая, но и экс-супруга — Юлия Колисниченко-Салибекова.По словам Салибековой, как только её дети вырастут и немного лучше начнут понимать ситуацию, то они точно не одобрят развязное поведение своего отца. Собственно, именно об этом она и решила рассказать журналистам Стархита. Впрочем, некоторое время назад сам Тигран уверенно заявлял, что его дети одобрят эту «работу» когда вырастут.При этом уже подходят к концу летние каникулы, поэтому велика вероятность, что если не другие дети в школе, то их родители начнут высказывать своё мнение относительно поведения Салибекова на Дом-2. Впрочем, какая адекватная мать смогла бы одобрить такое поведение ранее строгого и верного отца?