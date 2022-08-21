Подсчитана доля купивших товары «параллельного импорта» россиян

Вадим Карасев

«Известия»: каждый десятый россиянин купил товары, ввезенные по «параллельному импорту»

Каждый десятый россиянин за последний месяц приобрел товары, ввезенные по схеме «параллельного импорта». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра университета «Синергия».

Как подсчитали аналитики, 62 процента россиян не знают о появлении ряда товаров, ввезенных по «параллельному импорту». Доля граждан, которые, наоборот, обратили на это внимание, составляет 27 процентов. В частности, 11 процентов из них уже приобрели такой товар: из них девять процентов покупателей остались довольны покупкой, а у двух процентов остались претензии к продавцам.

По словам издания, многие россияне пока опасаются приобретать товары, которые ввезли таким образом, так как такая покупка, по их мнению, связана с рисками — товар может оказаться бракованным или поддельным.

18 августа ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и другие) попросила российское правительство разрешить параллельный импорт ряда брендов алкоголя. Среди них, Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.