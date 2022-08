Появился новый намек на добавление Lies of P в Game Pass в день релиза

Вадим Карасев





The Snitch — известный игровой инсайдер, который перед началом Xbox & Bethesda Showcase в июне этого года сообщил сразу несколько точных прогнозов о презентации Xbox. Сегодня от него появился новый намек, и как обычно в зашифрованном виде.

В Twitter инсайдер The Snitch опубликовал короткое видео с зеленым фоном, в котором мигают края. Знающие азбуку Морзе игроки расшифровали послание, определив, что миганием передается сообщение «The wise man say, you’ll find your way». Это слова из песни Канье Уэста Pinocchio Story (История Пиноккио).





Появились предположения, что таким образом The Snitch намекает на анонс игры Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио — для подписки Game Pass. Ранее инсайдер неоднократно намекал именно на добавление игр в подписку, похоже, имея надежные источники в этом направлении.

Напомним, в анонсе игр, которые появятся на стендах Xbox в рамках Gamescom, был обозначен проект Lies of P. Уже тогда это вызвало предположения, что игра будет в Game Pass сразу после релиза.