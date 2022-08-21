Посещаемость торговых центров Москвы достигла минимума за четыре года

Вадим Карасев

РБК: посещаемость торговых центров Москвы в августе упала до минимума за четыре года СюжетHM в России:

Посещаемость торговых центров Москвы в августе 2022-го достигла минимума за четыре года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на индекс посещаемости Rstat Index и Mall Index.

По информации издания, посещаемость ТЦ в августе оказалась ниже, чем за тот же период в последние три года. Так, по данным Mall Index, посещаемость была на 11 процентов ниже, чем в 2021 году, на 18 процентов ниже уровня 2020-го и на 23 процента меньше, чем в 2019-м.

Отмечается, что посетителей не привлекли в торговые центры даже традиционные августовские распродажи и временное открытие магазинов H&M. В целом уровень посещаемости ТЦ по всей России в первой половине августа был на девять процентов ниже, чем в прошлом году.

Этот тренд связывают с переходом потребителей на сберегательную модель поведения. Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев заявил, что это связано с сокращением доходов граждан.

Ранее эксперт Евгений Протопопов рассказал «Ленте.ру», что после ухода иностранных брендов российские торговые центры встали перед трудным выбором — владельцы должны определить путь, по которому их объекты станут развиваться в дальнейшем.