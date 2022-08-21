Рената Литвинова рассказала об угрозах, ответив желающим ей смерти недоброжелателям

Вадим Карасев

55-летняя Рената Литвинова после начала СВО покинула Россию, отправившись вместе с Земфирой в Париж. Там проживает дочь актрисы, которая учится на дизайнера. Поступок артистки вызвал негодование среди ее соотечественников, некоторые из которых принялись засыпать ее угрозами.

Звезда опубликовала сообщение от неизвестного пользователя, пожелавшего ей смерти. При этом недоброжелатель нецензурно отозвался о Ренате.



Литвинова с иронией отреагировала на послание. "Уважаю за "позицию". Беру на вооружение", – написала знаменитость.

Судя по всему, это далеко не единственное сообщение с угрозами, которое получила звезда. Последняя явно не воспринимает их всерьез.

Литвинова заявила о желании вернуться в Россию

Недавно подписчики поинтересовались у режиссера, хотела бы она, несмотря на все, вернуться в Россию.

"Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться", — заявила Рената. Минувшей весной Литвинова уже говорила, что очень скучает по своим близким, оставшимся в Москве.



Рената Литвинова показала, как выглядела в молодости

Накануне звезда опубликовала обложку журнала, посвященного кино. Рената Литвинова изображена на обложке номера, вышедшего в 1994 году.

Как выяснилось, это было первое издание, поместившее артистку на свою обложку. Автором фотографии стал Евгений Голубенко.

Автор: Леонид Пасечников