Рената Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма "Северный ветер" в России
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Рената Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма "Северный ветер" в России

Рената Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма "Северный ветер" в России

Рената Литвинова сообщила в своем телеграм-канале, что российская сеть кинотеатров "Каро" отменила спецпоказ и прокат ее фильма "Северный ветер", который должен был стартовать 25 августа.

Прокат, спецпоказ "Северного ветра" — все отменено. "Внезапно". Причины — без комментариев.

Артистка также опубликовала письмо, в котором представители "Каро" проинформировали ее о своем решении.

По независящим от "Каро" обстоятельствам мы вынуждены отменить специальное событие 22 августа и весь прокат с 25 августа в сети "Каро". Всех зрителей мы оповестим и сделаем возвраты денежных средств. Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось... Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению.


Кадр из фильма "Северный ветер"

Фильм Литвиновой "Северный ветер" был снят по ее же пьесе, жанр которой Рената охарактеризовала как "реальная фантасмагория". Эта история рассказывает о хаосе и разрушении, которые настигли влиятельный древний клан, где господствовали женщины, после смерти одной из героинь.

Напомним, что вскоре после начала военной спецоперации на Украине Рената Литвинова улетела во Францию.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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