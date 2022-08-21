Резник рассказал об обмане Аллы Пугачевой
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Резник рассказал об обмане Аллы Пугачевой

Резник рассказал об обмане Аллы Пугачевой
Раскрыты не приятные подробности о певице Алле Пугачевой. Популярный российский поэт Илья Резник рассказал в программе «Центральное телевидение» о том, как Алла Пугачева много лет назад обманула главу «Мосфильма» Николая Сизова ради того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. А помог ей в этом бывший муж Александр Стефанович.
«Они сказали, что живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался, и разрешил», - отметил Резник. Таким образом, по словам Резника, Примадонна попала на телевидение.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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