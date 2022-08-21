Романтика для Тельцов и путешествия для Козерогов: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 22 по 28 августа

Лето скоро завершится, а нам так хочется продлить его еще хоть чуть-чуть. Не все планы осуществились, а теплые деньки уже на исходе. Астролог Павел Глоба говорит, что все же можно надеяться на внезапные перемены, приятные сюрпризы и прорывы в карьере. Ознакомимся с гороскопом на неделю с 22 по 28 августа для всех знаков зодиака и узнаем, что он предвещает.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа для всех знаков

Овен (21 марта — 19 апреля)

Среди первоочередных задач Овнов на будущей неделе окажутся рутинные обязанности и добыча денег. Возможно, будет одолевать некое беспокойство за сферу финансов, что негативно скажется на общем состоянии. Если наберетесь терпения и не станете грести против волны, то скоро ситуация стабилизируется.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Удачное время для вдохновенной работы над отношениями. Вы можете улучшить их либо начать новые, если сейчас одиноки. Совсем рядом находится тот человек, с которым вы испытаете чудесные эмоции. Скорее, они будут не слишком длительными, но подарят массу позитива. Вместе с тем появится энтузиазм в работе, что сделает ее легкой и приятной.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы можете столкнуться с проблемами жилищного вопроса. Какое-то время придется терпеть неудобства, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Если вы и ваш партнер будете жить с родителями в одном помещении, то нужно запастись терпением и проявить гибкость. Совсем скоро Близнецы могут приобрести недвижимость или хотя бы снять подходящее жилье.

Рак (22 июня — 22 июля)

С 22 п 28 августа вы будете особенно привлекательны для противоположного пола, потому глупо сидеть у окна или ждать, когда судьба вас найдет «на печке». Выходите в люди и заводите знакомства — гороскоп обещает высокий уровень взаимопонимания с людьми. Удачно пройдут поездки, как деловые, так и развлекательные. Интернет-проекты тоже покажут рост рейтинга.

Лев (23 июля — 22 августа)

Гармонизировать отношения с любимыми Львам помогут романтические вечера и милые подарки-безделушки. Вы не можете себе представить, как они поднимают настроение. Но не надо забрасывать и деловую сферу, ведь на этой неделе открываются новые финансовые перспективы, особенно в области строительства и ценных бумаг. Быть в тонусе и все успеть поможет здоровое питание.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Павел Глоба говорит, что энергетика и физическая форма этого знака находятся на пике, что открывает массу возможностей. Дерзайте в любой сфере, которая вам интересна. Однако будьте осторожны на любовном фронте. Некоторые «победы» могут оказаться чреваты будущим разочарованием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Секрет успеха для Весов в ближайшие дни в терпимости и скромности. Даже если вам кажется, что вы лучше других, не нужно об этом трубить. Займитесь заделыванием прорех в проектах и делах, будь то рабочий процесс или же домашний ремонт. О личном пока не беспокойтесь — просто не время. Тем более вашей психике нужно восстановиться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам астролог советует разомкнуть оковы придуманных ими же правил, потому что так можно добиться лишь угасания и потери энергии. Подумайте, что лично для вас означает слово «свобода», а также прислушайтесь к своим потребностям. Это особенно важно в конце августа, когда звезды готовы помочь в любом начинании.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Трудовая неделя ожидает Стрельцов. Им придется отложить мечты о свиданиях и развлечениях. Но в будущем эта занятость сыграет вам на руку. Во-первых, вы избежите ненужных соблазнов, а во-вторых, обеспечите себе материальный тыл. Семейные Стрельцы могут наткнуться на непонимание партнера, но откровенный диалог обязательно придет вам на помощь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отличная идея — отправиться в путешествие с избранником/избранницей. Дух дороги скрепит ваш союз, а непредвиденные ситуации научат действовать сообща и решать проблемы. Для тех представителей знака, которые пока сосредоточены лишь на работе, открываются возможности деловых поездок и командировок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сфера личных отношений для Водолеев сейчас на первом месте. Люди будут ненароком рождать в вас новые идеи то случайно оброненным словом, то своим поведением. Будьте внимательны к тем, кто вас любит, и не проявляйте чрезмерный эгоизм. Его результатом могут стать проблемы во всех областях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп для Рыб предупреждает: в семейных отношениях может грянуть гром, особенно если над вашей семьей давно сгущались тучи. Взвешивайте каждое свое слово, чтобы буря не стала причиной расставания. Очень скоро былые проблемы покажутся пустяковыми. В рабочих вопросах придется воспользоваться подсказками более опытных коллег или экспертов.