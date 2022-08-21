Россиян предупредили о возможных проблемах при открытии зарубежных карт

Вадим Карасев

РИА Новости: при удаленном открытии зарубежных карт за рубежом могут возникнуть проблемы

После приостановки деятельности Visa и Mastercard в России на рынке появилось множество фирм-посредников, которые предоставляют услуги по оформлению карт в странах СНГ. Услуги законом не запрещены, однако они связаны с риском утечки данных, в связи с чем могут возникнуть проблемы. Об этом заявили эксперты в беседе с агентством РИА Новости.

Генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов рассказал, что услуга по удаленному открытию счета или карты за рубежом является посреднической. Она представляет собой открытие доверенности другому человеку, который будет выступать в качестве клиента.

«Абсолютно точно стоит уточнить у сервиса уровень защищенности канала передачи персональных данных. Всегда возможны взломы, атаки и так далее. Не хотелось бы, чтобы большая часть персональных данных граждан РФ была подвержена таким рискам», — предупредил Никонов.

Некоторые компании для упрощения процедуры выдачи могут подать сведения в иностранный банк, сфальсифицировав владельцу карты должность в какой-либо местной организации. В России это называют «зарплатный проект». Выдача, в таком случае, проходит быстрее, но если банк узнает об афере — карту, скорее всего, заблокируют.

«Многие компании открывают счета в неблагонадежных банках, которые заинтересованы в максимальном притоке клиентов. Медленная техническая поддержка, неудобные мобильные приложения и риски потери средств могут стать неприятными сюрпризами для тех, кто привык к высокому уровню российской банковской системы», — резюмировал заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский.

20 августа заместитель главы МИД России Александр Панкин сообщил, что Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран. Среди них, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Индия, Китай, Куба, Мьянма, Нигерия и Таиланд.