Роза Сябитова опустила саму себя в споре об успешности

Ведущая Роза Сябитова жестко поспорила и разругалась с Верой Вольт. Телеведущая Вера Вольт подискутировали на тему сайтов знакомств. Телесваха уверяла, что тратить время на поиск второй половинки в Интернете — бессмысленно, а вот актриса считает: соцсети помогают раскрепоститься и встретить того, с кем обычно не сталкиваешься в обычной жизни. Вера Вольт поделилась позитивным примером знакомства через онлайн-платформу. Оказалось, что благодаря соцсетям, мама актрисы в 56 лет обрела счастье с норвежцем. Сама девушка замуж не спешит, зато отмечает: подобные приложения помогли ей обрести уверенность в общении с противоположным полом. «Вы не можете говорить про мужчину и женщину, потому что вы неуспешная, — возразила Сябитова. — Как бы не хотелось мне вас обидеть, но приходится... как свахе. Вы неуспешная, потому что вы не замужем. Подруга успешнее вас, она квартиру купила. А вы? Я констатирую факт. Критерий успешности в моем представлении — штамп в паспорте, рождение ребенка…» 26-летняя актриса была удивлена тем, что телеведущая определяет степень успешности по семейному статусу. По мнению Вольт, успешный человек — это прежде всего счастливый человек. Она попросила оппонентку изъясниться подробнее.«Вы сейчас ля-ля-ля, — передразнила собеседницу сваха на YouTube-канале «Жить». — Критерий успешности — когда человек выглядит состоятельным, у которого есть движимое и недвижимое имущество, есть семья, дети, родители, имеется образование, престижная работа…» Выслушав слова 60-летней Сябитовой, Вера заявила, что вполне подходит под это описание. Ведь за ее плечами диплом театрального института, работа в сериалах и собственная квартира в Петербурге. «Отлично!» — неожиданно поддержала Роза актрису. Напомним, что Сябитова была замужем дважды. Первый супруг, которому она подарила двоих детей, скончался от инфаркта. Со вторым мужем телесваха познакомилась на съемках «Давай поженимся!». Брак оказался недолговечным. Сябитова развелась с Юрием Андреевым, когда тот начал поднимать на нее руку и ревновать.