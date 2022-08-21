Румер Уиллис - старшая дочь Брюса Уиллиса, которая раньше стеснялась себя и своей семьи (17 фото)

Вадим Карасев

Румер выпала нелегкая участь - она родилась старшей дочерью Брюса Уиллиса и Деми Мур, поэтому многие думали, что она станет актрисой. Но девушка не спешит отдавать себя кинематографу и с удовольствием принимает участие в шоу (например, она победитель проекта "Танцы со звездами"), а также модельному бизнесу. Интересно, что раньше Румер сильно комплексовала из-за своей внешности и даже отказывалась от семьи, но сейчас приняла себя и радуется жизни.