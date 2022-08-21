Siemens Energy извинилась за пост про «одинокую турбину» для «Северного потока»
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Siemens Energy извинилась за пост про «одинокую турбину» для «Северного потока»

Siemens Energy извинилась за пост про «одинокую турбину» для «Северного потока»Компания Siemens Energy удалила пост с выбором песен для турбины «Северного потока»Сюжет«Северный поток-2»:

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy принесла извинение и удалила пост, в котором предлагала пользователям Twitter собрать плейлист для турбины «Северного потока», передает РИА Новости.

Ранее Siemens Energy предложила пользователям Twitter собрать плейлист в Spotify для турбины для «Северного потока», которая «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии и все еще ожидает своей отправки по назначению.

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит одна на нашей площадке в городе Мюльхайм. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify. Что туда можно включить? Мы начнем с песни So Lonely ["Так одиноко"]», — говорилось в сообщении.

Пользователи социальной сети стали активно предлагать подходящие на их взгляд музыкальные композиции. Однако нашлись и те, кто остро воспринял шутливый пост и обвинил компанию в неуместном юморе.

«Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — приводит агентство слова Siemens Energy о решении удалить предыдущий пост.

19 августа «Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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