Синоптик спрогнозировал усиление запаха гари в Москве на следующей неделе
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Синоптик спрогнозировал усиление запаха гари в Москве на следующей неделе

Синоптик спрогнозировал усиление запаха гари в Москве на следующей неделе

Качество воздуха в Москве в воскресенье улучшится из-за ветра, однако в ближайшее время существенного изменения экологической обстановки в столице не приходится. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В воскресенье в городе вновь ощущается смог и запах гари. В частности, об этом сообщают жители северо- и юго-западных и восточных районов столицы. Эти явления связаны с, в частности, с лесными пожарами в Рязанской области.

Как рассказал метеоролог в эфире радио Sputnik, запах гари и смог на следующей неделе только усилятся. Погода берет курс на улучшение, пояснил Тишковец. «Улучшение с точки зрения отсутствия осадков, меньшего количества облачности и, соответственно, увеличения притока лучистой энергии солнца, что спровоцирует очередную волну потепления», -  уточнил он. 

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По материалам: pnp.ru

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