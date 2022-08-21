СК возбудил дело после гибели в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной
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СК возбудил дело после гибели в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной

СК возбудил дело после гибели в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели в результате подрыва автомобиля в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной. Об этом сообщается на сайте СК.

О гибели дочери  философа и публициста Александра Дугина ранее сообщил  глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. «Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Дугина, взорвали его дочь…», — говорится в сообщении.

СК сообщает, что вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа на автомобильной трассе на полном ходу движения сработало, предположительно, установленное на Toyota Land Cruiser взрывное устройство. В результате пожара погибла девушка-водитель — журналист Дарья Дугина. 

Следователи прорабатывают все возможные версии совершения преступления. В настоящий момент криминалисты продолжают осмотр места преступления, по результатам которого будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая, говорится в сообщении СК.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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