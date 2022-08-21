Сколько зарабатывает Юлия Барановская после закрытия шоу "Мужское/женское": оценки экспертов

С февраля 2022 года Первый канал закрыл свои развлекательные проекты. После перехода телеканала в «информационный» режим, из сетки вещания убрали шоу «Мужское/женское», ведущей которого была Юлия Барановская. Но оставшаяся без работы телеведущая не сильно пострадала в финансовом плане.





Звездам развлекательных проектов, которые Первый канал временно исключил из программы вещания, приходится подрабатывать. Юлия Барановская сейчас проводит корпоративы, участвует в различных мероприятиях в качестве ведущей. Также у звезды телеэкранов есть страничка в социальных сетях, на которой довольно большое количество подписчиков – около 2.9 млн. пользователей.





Эксперты утверждают, что раскрученные соцсети позволяют Юлии получать хороший доход, даже больше, чем зарплата на телевидении. Одна рекламная публикация стоит несколько сотен тысяч рублей. Даже если Барановская будет делать только один пост в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ), то полученных денег хватит не только ей, но и ее внукам.

«Половина рекламных постов у нее — это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана. У нее 2,9 миллионов подписчиков, у нее неплохая активность, думаю, пост стоит от 300 тысяч рублей. Что касается stories, то одна может стоить в районе 80-100 тысяч», – сообщает издание «Экспресс-газета» со ссылкой на своих специалистов.





Однако не все так радужно в ее жизни. Недавно в СМИ появилась информация, что Барановская уже 4 месяца не платит налоги. Сумма задолженности составляет почти 300 тысяч рублей.

Напомним, что в 2020 году Юлия Барановская стала обладательницей шикарного особняка на Рублевке. По имеющейся информации, телеведущая приобрела жилье за 1 млн. долларов (около 75 млн. рублей на то время). Также Юлия любит отдыхать в самых живописных уголках мира. Любимым местом для отдыха у нее остаются Мальдивы.