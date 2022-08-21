СМИ: доход биржи FTX в 2021 году превысил $1 млрд
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СМИ: доход биржи FTX в 2021 году превысил $1 млрд

СМИ: доход биржи FTX в 2021 году превысил $1 млрд


Доход криптовалютной биржи FTX в 2021 году превысил $1 млрд. Показатель примерно в 10 раз больше, чем годом ранее ($90 млн). Об этом сообщает CNBC.


Драйвером роста выручки компании стало развитие глобального трейдингового бизнес-направления. Значительная доля в общем объеме поступлений пришлась на криптовалютные деривативы, доступные нерезидентам США.


За последние два года операционная прибыль FTX выросла с $14 млн до $272 млн. 


В первом квартале 2022 года доход компании составил $270 млн. Соответствующий показатель по итогам текущего года прогнозируется на уровне $1,1 млрд.


В комментарии к публикации глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид назвал приведенные цифры «правильным ориентиром».



Недавно FTX заключила партнерство с Paradigm для запуска торговли фьючерсными спредами.


Ранее Сэм Бэнкман-Фрид раскритиковал криптогигантов за безразличие к компаниям, испытывающим финансовые трудности.

# Экономика ftx, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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