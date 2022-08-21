СМИ: доход биржи FTX в 2021 году превысил $1 млрд

Доход криптовалютной биржи FTX в 2021 году превысил $1 млрд. Показатель примерно в 10 раз больше, чем годом ранее ($90 млн). Об этом сообщает CNBC.

Драйвером роста выручки компании стало развитие глобального трейдингового бизнес-направления. Значительная доля в общем объеме поступлений пришлась на криптовалютные деривативы, доступные нерезидентам США.

За последние два года операционная прибыль FTX выросла с $14 млн до $272 млн.

В первом квартале 2022 года доход компании составил $270 млн. Соответствующий показатель по итогам текущего года прогнозируется на уровне $1,1 млрд.

В комментарии к публикации глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид назвал приведенные цифры «правильным ориентиром».

fwiw numbers here are correct ballpark — SBF (@SBF_FTX) August 20, 2022

Недавно FTX заключила партнерство с Paradigm для запуска торговли фьючерсными спредами.

Ранее Сэм Бэнкман-Фрид раскритиковал криптогигантов за безразличие к компаниям, испытывающим финансовые трудности.