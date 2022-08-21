Соглашайтесь со всем: как наладить отношения со свекровью по принципу заезженной пластинки

Тема отношений со свекровью стала одной из основных в социальной психологии. Многие молодые женщины заходят в тупик, не умея выстроить доброжелательные или хотя бы дипломатические отношения с мамой своего избранника, хотя в большинстве случаев все оказывается не так безнадежно.

От чего зависит развитие отношений со свекровью





В отношениях между свекровью и невесткой многое зависит от поведения свекрови: готова ли она идти навстречу избраннице своего сына и выстраивать доброжелательные отношения или живет по принципу «я всегда права». Это важный, но далеко не определяющий момент.

В первом случае нормальные, а порой и дружеские отношения устанавливаются, как правило, сами собой или при минимальном приложении усилий с обеих сторон.

Во втором случае это становится достаточно проблематично, но также не безнадежно, и зависит главным образом от позиции супруга, от того, чью сторону он занимает. В зависимости от этого и следует ожидать развития отношений и их закономерного финала.

Какие существуют сценарии развития отношений





Если отношения не складываются и свекровь не желает идти ни на какие компромиссы, настаивая на приоритете своего мнения, существует три варианта развития событий, в зависимости от позиции супруга.

Позиция мужа «Я за тебя»

Если супруг, зная несговорчивый характер своей мамы, поддерживает вас в стремлении наладить с ней отношения, но при этом сохранить свои личные границы, можно пробовать разные методы. Один из них, который психологи называют «методом заезженной пластинки», является весьма эффективным. Он заключается в том, чтобы во всем соглашаться со свекровью, но делать по-своему, не вдаваясь в объяснения.

Позиция мужа «Разбирайтесь сами»

Эта позиция супруга менее продуктивна, но также не безнадежна и во многом зависит от вашего терпения. Вам придется самой выстраивать отношения со свекровью при помощи метода «заезженной пластинки». А поскольку поддержку ожидать не приходится, важно запастись терпением. В критической ситуации можно попытаться ограничить свой контакт со свекровью.

Позиция мужа «Мама всегда права»

Третий вариант, когда супруг всецело поддерживает свою маму, вне зависимости от того, права она или нет, считается самым безнадежным. Рано или поздно такой брак даст трещину, если, конечно, невестка не будет во всем подчиняться свекрови.

Как подружиться со свекровью, отстояв при этом свои личные границы





Если отношения со свекровью далеки от идеальных, но обе стороны стараются найти компромиссы, чтобы их наладить, самое главное в этом случае — постараться сохранять вежливую и корректную форму общения.

В этом случае очень помогает какая-то совместная деятельность, предполагающая равные позиции сторон, или совместный отдых, когда можно расслабиться и пообщаться на отвлеченные темы.

Проявите интерес к истории и традициям семьи, расспросите свекровь о ее детских годах, о детстве вашего супруга — такое общение очень сближает и сглаживает многие шероховатости в отношениях. Только не сравнивайте и не давайте критическую оценку. Расскажите о своей семье без привязки к ее рассказам.

Найдите повод за что-то похвалить свекровь, отметьте ее достоинства — это приятно каждому человеку. Не забывайте делать подарки на праздники. Даже малобюджетный подарок, как знак внимания с вашей стороны, поможет растопить лед в отношениях.