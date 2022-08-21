Стейблкоин HUSD краткосрочно потерял привязку к доллару

18 августа курс эмитируемого Stable Universal стейблкоина HUSD упал до 92 центов из-за проблем с ликвидностью.

Базирующийся на Ethereum стейблкоин HUSD обеспечен долларовым резервом в соотношении 1:1. Как пояснили в комментарии ForkLog представители криптовалютной биржи Huobi, потере паритета предшествовали крупные продажи HUSD, что оказало давление на цену токена.

"Обычно восстановление баланса привязки должно происходить естественным образом. Однако если продается аномально большое количество стейблкоинов и эмитент замораживает выкуп стейблкоинов за фиат, восстановление баланса будет невозможно", – заявили они.

В Huobi добавили, что причины, по которым Stable Universal заморозила выкуп HUSD, не совсем ясны. Однако предположили, что это может быть связано с произошедшим двумя неделями ранее делистингом стейблкоина с биржи FTX.

Отклонение HUSD от паритета к доллару стало максимальным с момента запуска токена в 2018 году.

После переговоров со Stable Universal к утру 19 августа проблемы с ликвидностью были решены. HUSD вернулась к долларовой привязке с полным возобновлением выплат.

"На протяжении всего инцидента Huobi предоставляла пользователям возможность свободно конвертировать HUSD в стабильные монеты, такие как USDT и USDC, или другие токены, доступные на платформе", – добавила команда биржи.

Huobi не раскрыла дополнительных деталей, отметив, что последствия для пользователей были минимальными.

В последние дни объемы обмена и другие операции оставались стабильными.

"Учитывая недавнюю волатильность на криптовалютном рынке, Huobi советует своим пользователям быть внимательными и осознавать потенциальные риски", – заявили представители биржи.

Напомним, в конце июня хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana, в результате чего стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару.

Подробнее о нестабильном курсе стейблкоинов на медвежьем рынке читайте в материале ForkLog.