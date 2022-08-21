Супруга Стаса Костюшкина призналась, где будет учиться их 15-летний сын
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Супруга Стаса Костюшкина призналась, где будет учиться их 15-летний сын

Супруга Стаса Костюшкина призналась, где будет учиться их 15-летний сын
Жена певца Стаса Костюшкина рассказала, какую профессию выбрал их сын Богдан. Известный певец Стас Костюшкин и его жена Юлия воспитывают двоих общих детей. Старшему сыну пары 15 лет. Богдан решил, что после 9 класса будет поступать в колледж. Звездные родители поддержали желание мальчика. И теперь подросток стал студентом Московской международной киношколы, он будет заниматься в мастерской «Анимация». Юлия Костюшкина призналась, что очень гордится сыном, которому пришлось выдержать непростой конкурс. «Теперь официально: Боня зачислен в Кино Колледж 40, г Москвы, мастерская: Анимация🤪🤪🤪🎉🎉🎉Слёзы счастья, выдох, опустошение, истерика, весь мой внутренний, неполный, спектр эмоций и чувств. Из 10 мест выделенных на поступающих из вне, в колледже есть ещё 7-8-9 класс, 6 было бюджетных!! В итоге, взяли только 8 детей и всего 2 платных, и я в приятном шоке от того, что была уверена, Платникам точно отдадут предпочтение, значит больше вероятность поступить...»— рассказала супруга артиста.
«Но видя сегодня список поступивших детей, где большинство бюджетники я ещё больше прыгаю до потолка, понимая, какой огромный и сложный был конкурс, и мой мальчик все выдержал, справился и его талант оценили по достоинству🙏🏼Ходим дома, как пыльным мешком ударенные, все ещё не веря до конца, что все получилось, сложилось наилучшим образом😬», — написала она. Напомним, Стас Костюшкин начал встречаться с Юлией в 2004 году. А через 2 года они официально зарегистрировали отношения. Сын супругов Богдан родился 1 ноября 2006 года, а Мирон — 10 декабря 2015 года. К слову, от предыдущего брака у артиста есть еще один ребенок. Мальчик, которого назвали Мартином, появился на свет 11 июля 2003 года. Когда он был совсем маленьким, певец ушел из семьи. Стас Костюшкин не делился в личном блоге фотографиями с Мартином и редко рассказывал о нем в интервью. Однако никогда не забывал о нем и помогал его маме. А в последнее время начал выходить в свет с тремя сыновьями.
# Шоу-бизнес Костюшкин Стас
По материалам: z-aya

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