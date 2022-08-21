Светлана Лобода в райдере требует странные вещи

Собчак рассекретила райдер певицы Светланы Лободы. Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» опубликовал райдер певицы Светланы Лободы. В нем, надо сказать, есть крайне любопытные позиции. «А что касается райдеров и формы «кубиками» - всякое бывает. Вот Лободе вместо ста тысяч евро за концерт и банкетом нужно было предоставить десять пар капроновых носков», рассказала Ксения Собчак.Кроме того, в райдере у Светланы Лободы значатся лейкопластырь, антисептик и даже упаковка одноразовых перчаток. Ранее Светлана Лобода заявила, что больше ноги ее в России не будет. Она не представляет, как можно жить в нашей стране, в которой много лет зарабатывала большие деньги.