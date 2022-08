Так выглядит ТОП-10 Steam за минувшую неделю: с 15 по 21 августа

Вадим Карасев





Steam каждую неделю публикует информацию об играх и проектах, которые принесли максимальную выручку. Сегодня опубликована информация о том, что с 15 по 21 августа принесло максимальную выручку игровому сервису, на первых местах в ТОПе продолжают оставаться Marvel’s Spider-Man и Cult of the Lamb:

Steam DeckMarvel’s Spider-Man RemasteredCult of the LambFarthest FrontierStrayFIFA 23ELDEN RINGReady or NotПолный комплект Valve IndexCS:GO Prime Status Upgrade