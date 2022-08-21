"Такие мероприятия объединяют людей": Херсон празднует День флага РФ
Жительница Херсона рассказала, что такие мероприятия, как День государственного флага России, объединяют людей, именно поэтому она пришла на всеобщий праздник, сообщает Readovka.
Жительница Херсона сообщила, что родилась она в России, но большую часть жизни прожила в Херсоне. Муж женщины – бывший военный, поэтому по долгу службы супруга ее семья часто ездила по всей стране. День государственного флага России для нее родной праздник, такой же, как и для всех россиян.
"Я поездила по всей России, Херсон стал моим любимым городом. Поэтому Россия и Украина для меня — это единое целое. Для меня этот праздник такой же праздник, как и для других жителей России", — сказала женщина.