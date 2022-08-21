Татьяна Лазарева призналась, что не может раздвигать ноги, как другие звезды
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Татьяна Лазарева призналась, что не может раздвигать ноги, как другие звезды

Татьяна Лазарева призналась, что не может раздвигать ноги, как другие звезды
Ведущая Татьяна Лазарева рассказала, что не состоялась в жизни из-за своей позиции. Юмористка с иронией говорит об известных телеведущих. Татьяна считает, что звезды экранов правильно используют свою популярность, тогда как она не умеет извлекать выгоду из полезных знакомств. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Татьяна Лазарева сейчас живет в Испании. За границей артистка активно дает интервью, высказывается о ситуации в мире в соцсетях, выступает на телевидении. Бывшая звезда программы «О.С.П.-студия» в шутку сетует на неумение правильно расставлять приоритеты и жалеет, что живет лишь одним днем. Также она уверяет, что придерживается собственных принципов и не желает зарабатывать деньги на своей популярности, как это делают другие.
«Я не умею пользоваться своими знакомствами для достижении своей цели, потому что я курица. У меня нет цели. У меня дохрена сейчас людей олигархов богатейших. У меня были возможности на телевидении с некоторыми начальниками, пока я была еще не замужем что-то там мутить. Но зачем? Я не умею делать двухходовок, даже не говоря уже о трехходовках, которыми знамениты Ксения и Тина. И я преклоняюсь перед ними, это такое качество! Просто у меня его нет», — рассуждает 56-летняя юмористка. Несмотря на антироссийскую позицию, артистка не исключает, что может вернуться на родину. Она не знает, когда именно это произойдет, но точно уверена в своем желании. «Я тоже хочу жить в России, я вообще не говорю, что я приехала в Испанию, ассимилировалась, говорю на испанском, хожу в испанские школы и собираюсь тут жить. Да нет вообще-то», — призналась Лазарева в You-tube- каналу «Нормальные люди». Ранее Татьяна говорила, что в Европе очень дорогая жизнь, приходится отдавать немалые средства на содержание виллы в Марбелье. Как известно, артистка столкнулась с большим количеством хейта со стороны соотечественников, но она не обращает на внимания на травлю.
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

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