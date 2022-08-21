Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции
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Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции

Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции
47-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась забавным видео с отдыха в Греции. Татьяна Навка путешествует с семьей после гастрольного тура своего ледового шоу «Лебединое озеро». Татьяна посетила античный Эфес, а затем и поучаствовала в ночной жизни курорта. Олимпийская чемпионка повеселилась на вечеринке в черном платье в пол в бельевом стиле.  Жена пресс-секретаря президента России темпераментно бросала на пол тарелки со стола, которые сразу же шумно разбивались. «Разбивание тарелок — часть разгула ночной жизни в Греции. Для меня это некий аттракцион», — пояснила Татьяна. Пользователи оценили такое развлечение. «Я тоже била тарелки в Греции. Мне понравилось!», «Отличный способ снять стресс и отпустить свои проблемы! Здорово!», «И мне нравится! В жизни и так мало веселья!» — обсуждают в Сети.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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