Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции

47-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась забавным видео с отдыха в Греции. Татьяна Навка путешествует с семьей после гастрольного тура своего ледового шоу «Лебединое озеро». Татьяна посетила античный Эфес, а затем и поучаствовала в ночной жизни курорта. Олимпийская чемпионка повеселилась на вечеринке в черном платье в пол в бельевом стиле. Жена пресс-секретаря президента России темпераментно бросала на пол тарелки со стола, которые сразу же шумно разбивались. «Разбивание тарелок — часть разгула ночной жизни в Греции. Для меня это некий аттракцион», — пояснила Татьяна. Пользователи оценили такое развлечение. «Я тоже била тарелки в Греции. Мне понравилось!», «Отличный способ снять стресс и отпустить свои проблемы! Здорово!», «И мне нравится! В жизни и так мало веселья!» — обсуждают в Сети.