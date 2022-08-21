Телеграм "Оливье с икрой" экс-главреда Tatler: "Мисс Мира-2008" Ксения Сухинова родила сына от миллиардера Юрия Шефлера

Вадим Карасев

"Мисс Мира-2008" Ксения Сухинова родила сына от миллиардера Юрия Шефлера. Об этом сообщает в своем телеграм-канале "Оливье с икрой" бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.

Ксения Сухинова родила первенца. Наследник водочного магната Юрия Шефлера появился на свет во Франции. <...> Шефлер – редкий российский миллиардер, прошедший между санкционных струй. Ну разве что владелец нью-йоркского брассери Balthazar (там, например, любили секретничать за мимозой Даша Жукова и Дерек Бласберг) отменил у себя в заведении принадлежащую Шефлеру водку Stolichnaya. "Мы не будем продавать ее, пока не закончится напряженность", – заявил он. В остальном все слава богу. Имущество не арестовали. На уборщицу хватает. Пара встречается с прошлого лета. Это будет уже по меньшей мере седьмой наследник водочного магната. Ксения Сухинова играет на бирже невест с 2015-го после расставания с "колбасным королем" Сергеем Говядиным.





Ксения Сухинова

Сама Сухинова новость о рождении сына пока не комментировала, как и свои отношения с Шефлером. Слухи о ее романе с предпринимателем появились в июле 2021 года, когда пара появилась вместе на дне рождения Игоря Крутого. Примерно тогда же заговорили о разрыве Шефлера с его женой, бывшим "ангелом" Victoria's Secret Татьяной Ковылиной, которая родила от миллиардера четверых детей.

Юрий Шефлер – владелец крупного производителя алкогольных напитков SPI Group. В настоящий момент он занимает 60 строчку в рейтинге богатейших российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием 1,5 млрд долларов.

Ольга Петелина