Тимати прятал красавицу сестру
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Тимати прятал красавицу сестру

Тимати прятал красавицу сестру
У рэпера Тимати растет красавица сестра.   Мама рэпера Симона давно обрела поклонников, на ее соцсети подписаны тысячи пользователей. А младший брат хип-хоп-исполнителя стал известным после того как засветился в шоу «Холостяк» на ТНТ. Вот только мало кто знает о другой кровной родственницы звезды — Анне Юнусовой. Младший брат Тимати Артем опубликовал трогательный снимок с сестрой Анной. На фото предприниматель улыбается и тепло приобнимает родственницу. В руках девушка держит домашнего питомца по кличке Шаурма. «Сфоткался с сестрой, а Шаурма отвернулась», — подписал публикацию 35-летний Артем Юнусов. Пользователи Сети сразу же оценили внешние данные Анны и рассыпались в комплиментах: «Так приятно смотреть на естественную красоту»; «Хорошенькая»; «Вы просто космос».
Отметим, Анне 19 лет, она родилась в Женеве, в семье Ильдара Юнусова и Ирины Андреевой. Ранее Ильдар Вахитович был женат на Симоне Червоморской, которая родила ему двоих сыновей — Тимура и Артема. Таким образом, Анна — сводная сестра Тимати по отцу. Также у рэпера есть еще одна сестра Настя. Сестра рэпера увлекается верховой ездой, дайвингом, любит готовить и баловать блюдами собственного приготовления родных и близких. Заводить романы девушка не торопится: учеба на первом месте. Ее цель — Лондонский Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Полученные знания Анна планирует применить, чтобы построить карьеру в России. Девушка изучает иностранные языки, свободно говорит на английском, французском, итальянском и постепенно знакомится с корейским. Напомним, Ильдар Вахитович, отец Тимати, ушел из семьи, когда сыновья были совсем маленькими. Тем не менее, артист тепло тесно общается с папой и периодически встречается с ним.  
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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