Tinykin выходит 30 августа в Game Pass, демо уже можно опробовать
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Tinykin выходит 30 августа в Game Pass, демо уже можно опробовать

Tinykin выходит 30 августа в Game Pass, демо уже можно опробовать


30 августа состоится релиз игры Tinykin — на Xbox, PC и сразу в подписке Game Pass. Разработчики приурочили к скорому релизу проекта новый трейлер, вместе с открытием предварительных заказов на игру. Ниже можно посмотреть геймплей проекта — в нем нужно помочь Мило вернуться с Земли к себе домой, в чем ему помогают сотни тайникинов с их неординарными способностями.


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Если вы хотите опробовать игру Tinykin  до релиза, это уже можно сделать. В Microsoft Store доступна демо-версия проекта.

Tinykin Demo

Мило прибывает на Землю и обнаруживает, что слишком мал для этого мира, все его жители куда-то пропали, а на дворе 1991 год!
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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