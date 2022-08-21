Tinykin выходит 30 августа в Game Pass, демо уже можно опробовать

Вадим Карасев





30 августа состоится релиз игры Tinykin — на Xbox, PC и сразу в подписке Game Pass. Разработчики приурочили к скорому релизу проекта новый трейлер, вместе с открытием предварительных заказов на игру. Ниже можно посмотреть геймплей проекта — в нем нужно помочь Мило вернуться с Земли к себе домой, в чем ему помогают сотни тайникинов с их неординарными способностями.

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Если вы хотите опробовать игру Tinykin до релиза, это уже можно сделать. В Microsoft Store доступна демо-версия проекта.

Tinykin Demo

Мило прибывает на Землю и обнаруживает, что слишком мал для этого мира, все его жители куда-то пропали, а на дворе 1991 год!

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