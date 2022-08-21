Травести-дива Наполи защитила спевшего гимн России с флагом ЛГБТ Бомбу Киберсиси

Вадим Карасев

Заза Наполи защитила ветерана Чечни Бомбу Киберсиси, спевшего гимн России с ЛГБТ-флагом

Известная травести-дива Заза Наполи (Вадим Казанцев) в беседе с Ura.ru защитила ветерана Чечни Бомбу Киберсиси (настоящее имя — Сергей Нечаев), которого заставили извиняться на камеру за то, что тот в образе исполнил гимн РФ с флагом ЛГБТ в руках. Об этом Заза рассказала , подчеркнув, что не сомневается в том, что Нечаев патриот.

«Заставляют его, это видно на видео, потому что видно, что у человека лицо напряжено. В глазах и голосе — страх. Видно, что угрожали до этого ему. В том, что он патриот — нет ни капли сомнения. И то, как он относится к нашей стране и его жизненная позиция — мне прекрасно известно», — рассказала Заза. По данным агентства, она отметила, что людей, которые удерживали мужчину и заставляли произнести извинения, ждет расплата.

Ранее Сергея Нечаева заставили извиниться члены радикального консервативного движения. Травести-артист добавил, что сожалеет о своем поступке и обещает, что подобного больше не повторится.

В начале августа Бомба Киберсиси спел гимн России с ЛГБТ-флагом в руках в екатеринбургском ночном клубе Fame. После того как видео было опубликовано в интернете, на заведение и артиста обрушилась критика. Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании.

Позже полиция открыла на него административное дело по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

