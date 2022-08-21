Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ

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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

«Сбер» может продать подразделение по разработке умных устройств из-за санкций.

«Новая почта» и ГСЧС разработают робота-сапера.

TSMC запустит производство 3-нм процессоров в сентябре 2022 года.

Владельцев Tesla призвали не тестировать технологию Autopilot на детях.

Google обновит «Поиск» для борьбы с кликбейтом и нерелевантными отзывами.

TikTok представил генератор фонов для видео по тексту.

Ученые разработали наноробота из ДНК.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Компания «Сбер» может продать подразделение по разработке умных устройств SberDevices из-за возникших трудностей на фоне санкций.

По данным «Коммерсанта», банк убрал приставку Sber из названия компании, объяснив изменения расширением портфеля продуктов. Однако источники газеты считают, что «Сбер» допускает продажу подразделения из-за санкционных ограничений доступа к зарубежным комплектующим и технологиям.

Согласно изданию, на фоне трудностей из SberDevices уже начали увольняться сотрудники.

Почтовый оператор «Новая почта» и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создадут роботов-саперов.

Компания планирует разработать не менее 40 устройств для поиска и обезвреживания мин в водоемах и на суше.

По прогнозам МВД Украины, пиротехникам потребуется более 5–7 лет для разминирования всей территории страны.

В сентябре 2022 года компания TSMC запустит массовое производство 3-нм (N3) чипов. В 2023 году компания начнет поставлять микросхемы клиентам.

Сравнение технологий N5 и N3. Данные: TSMC.

По сравнению с N5 технология N3 позволит повысить производительность на 10–15% при той же мощности и сложности и снизить энергопотребление кристаллов на 25–30% при сохранении частоты. Также 3-нм техпроцесс обеспечит увеличение плотности размещения транзисторов примерно в 1,6 раза.

Используемая в N3 технология FinFlex позволит разработчикам смешивать и сопоставлять различные типы стандартных ячеек в одном блоке для точной оптимизации производительности, энергопотребления и занимаемой площади. Она станет полезной для сложных продуктов, включая центральные и графические процессоры.

В будущем TSMC запустит техпроцессы N3E, N3P и N3S. Первый станет оптимизацией N3, а остальные — улучшением N3E под различные классы применений.

Фанат Tesla предложил протестировать систему автономного вождения Full Self-Driving (FSD) на детях. Журналист The Verge попросил этого не делать.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) также предостерегло владельцев Tesla от тестирования системы на детях.

Внимание регулятора привлекло видео, где пользователи испытывали FSD на несовершеннолетних: их ставили на дороге или просили пересечь проезжую часть перед ним.

По данным авторов роликов, беспилотник корректно распознавал детей разного роста и замедлялся.

В NHTSA призвали не рисковать жизнью людей, чтобы проверить работу автомобильных технологий. Потребителям не следует воссоздавать собственные тестовые сценарии в реальной жизни и привлекать к этому кого-либо, добавили в ведомстве.

Ранее организация The Dawn Project протестировала технологию на манекенах размером с ребенка. Робокар, движущийся по прямой дороге со скоростью 40 км/ч, не распознал их и сбил.

В ближайшие месяцы компания Google обновит «Поиск» для улучшения качества результатов.

По данным разработчиков, изменения понизят рейтинг кликбейтных заголовков из сайтов-агрегаторов для привлечения трафика с помощью поисковой оптимизации. Вместо этого нововведения повысят показ оригинальных и подлинных отзывов, созданных «людьми для людей».

Компания начнет развертывать «Обновление полезного контента» среди англоязычных пользователей 22 августа. Изменения для упрощения поиска высококачественных и оригинальных обзоров продуктов ожидаются в ближайшие недели.

Компания TikTok представил генератор фонов для видео по тексту AI greenscreen. Инструмент доступен для пользователей Android и iOS.

Фоны, сгенерированные алгоритмом AI greenscreen. Данные: The Verge.

По сравнению с фотореалистичными работами модели DALL-E 2 от OpenAI алгоритм AI greenscreen генерирует примитивные абстрактные картины. По данным The Verge, TikTok мог сделать это намеренно во избежание риска нарушения правил платформы вроде изображения наготы или сцен насилия.

Компания Google научила офисных роботов от Alphabet понимать команды на естественном языке.

Роботы, выполняющие рутинные задачи в офисах. Данные: Google.

Разработчики оснастили прототипы Everyday Robots моделью PaLM. Теперь, если робот услышит фразу «я пролил свой напиток, поможешь?», он проанализирует информацию через внутренний список возможных действий и интерпретирует ее как «принеси мне губку с кухни».

В Google заявили, что система PaLM-SayCan позволила устройствам планировать правильные ответы на 101 запрос в 84% случаев, а выполнять — в 74%.

Стартап Stability AI предоставил более 1000 исследователям доступ к генератору изображений по тексту Stable Diffusion. Публичный запуск инструмента запланирован в ближайшие недели.

Примеры работ алгоритма Stable Diffusion. Данные: Stability AI.

Система работает на высокопроизводительном оборудовании и генерирует картинки с разрешением 512х512 пикселей за несколько секунд по любым текстовым запросам.

В компании заявили, что алгоритм может создавать изображения с общественными деятелями, обнаженными людьми и даже токсичным контентом, чего не делает модель DALL-E 2 от OpenAI из-за установленных фильтров.

Ученые из Университета Монпелье создали наноробота из ДНК. Гаджет размером с человеческую клетку поможет изучать вирусы и патогены на микроскопическом уровне.

Наноробот, созданный из ДНК. Данные: Университет Монпелье.

Исследователи задействовали метод ДНК-оригами, собрав робота из трех структур дезоксирибонуклеиновой кислоты. Затем они соединили устройство с молекулой, распознающей механорецептор, и обучились активировать его.

Это помогло ученым выяснить, в какой момент при приложении силы на клеточном уровне активируются ключевые сигнальные пути. В будущем то же самое можно будет сделать и с другими биологическими и патологическими процессами.

Ученые заявили, что это первый рукотворный самособирающийся объект на основе ДНК, способный применять и контролировать силу с разрешением в один пиконьютон.

Однако исследователи отметили, что робот чувствителен к разрушающим его ферментам, поэтому необходимо придумать, как изменить его поверхность и исправить эту уязвимость.

28 августа 2022 года компания Mezli откроет в Сан-Франциско (США) ресторан здорового питания, управляемый роботами без участия людей.

Внешний вид роботизированного ресторана. Данные: Mezli.

Устройства могут делить ингредиенты по порциям, класть их в бумажные миски, нагревать и отдавать клиентам. В компании заявили, что ресторан способен обрабатывать около 75 заказов в час.

Кроме готовых блюд в меню клиенты могут собрать тарелку из выбранных ими ингредиентов. Всего доступно около 64 800 возможных комбинаций.

С 14 по 20 августа 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $378 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

SAIC Mobility привлекла $148 млн на масштабирование сервиса роботакси в Китае.

Производитель «процессоров данных» для корпоративных и облачных дата-центров Pliops получил $100 млн.

GrowthSpace собрала $25 млн на глобальное расширение платформы для повышения квалификации сотрудников.

HyperTrack получила $25 млн на развитие ПО для управления грузовой доставкой последней мили.

Создатели ИИ-технологии для аудита изменений в IT-среде и рекомендаций по их устранению BigPanda привлекли $20 млн.

Jiminny собрала $16,5 млн на разработку платформы диалоговой аналитики.

Sync Computing получила $15,5 млн на поддержку технологии автоматической оптимизации облачных ресурсов.

Mobot собрала $12,5 млн на расширение парка роботов для тестирования мобильных приложений.

Создатели устройства для автоматической сортировки вторсырья CleanRobotics привлекли $4,5 млн.

Regression Games получила $4,2 млн на разработку платформы и экосистемы для использования ИИ в играх и киберспортивных соревнованиях.

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Hyundai создаст институт ИИ и робототехники.

Китайские техгиганты передали властям данные об алгоритмах.

Oracle проведет аудит алгоритмов TikTok.

Британские госпитали потеряли $18 млн из-за ИИ-стартапа.

СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook.



