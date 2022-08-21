Умер народный артист Николай Лебедев

На 101-м году жизни умер народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны, Николай Лебедев. Об этом сообщает Театр имени Моссовета, где актер провел 70 творческих лет.

Лебедев впервые вышел на сцену в 1939 году, в Театре юного зрителя, но с первых дней Великой Отечественной войны оказался на фронте, а затем — в плену.

«Три неудачных побега, шесть концентрационных лагерей прошел Николай Сергеевич. В 1945 г. вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии», — напоминают в Театре имени Моссовета.

После демобилизации Лебедев вернулся в ТЮЗ, а в 1950 году приглашен в труппу Театра имени Моссовета. За 70 лет работы в театре актер создал более 70 образов в спектаклях классического и современного репертуара. В его послужном списке работы в спектаклях «Недоросль», «Король Лир», «Василий Теркин», «Цезарь и Клеопатра», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Ревизор».

Лебедев снимался и в кино. Актера можно увидеть в таких фильмах, как «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов», «Экипаж» и многие другие.

«Бескорыстная преданность своему делу, профессиональная честность, огромный человеческий и профессиональный опыт Николая Сергеевича снискали ему уважение и любовь всего театра. Его уход большая потеря для всего нашего коллектива», — говорится в сообщении.