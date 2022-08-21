Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash

Ведущая некастодиальная биржа Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью на подсанкционной платформе микширования Tornado Cash.

uniswap has provided an unusual level of transparency re their frontend censoring via trm labs.



they have even shared the logs from their server.

https://t.co/2JBImqfBUi



i've saved and analyzed them. pic.twitter.com/tmSfAmUdFj — banteg (@bantg) August 19, 2022

Адреса вносились в черный список в течение четырех месяцев при участии аналитической фирмы TRM Labs. Uniswap Labs впервые раскрыла данные о подобных блокировках.

Разработчик Джордан Франкфурт в комментариях на GitHub отметил, что изначально блокировке подвергались даже адреса, лишь косвенно связанные с объектами санкций. Затем биржа несколько сузила выборку. Теперь блокировкам подлежат адреса из санкционных списков, а также напрямую связанные с деятельностью злоумышленников.

TRM Labs проверяет и классифицирует подозрительные адреса по нескольким категориям. Основные из них:

похищенные средства;

связанные с миксером Tornado Cash;

подсанкционные адреса;

связанные со скам-проектами;

задействованные известными хакерскими группировками;

используемые для финансирования терроризма;

задействованные в распространении детской порнографии.

Разработчик Banteg насчитал в списке 30 адресов в формате ENS. Он предположил, что большинство из них принадлежат обычным пользователям, не вовлеченным в незаконную деятельность.

Uniswap Labs начала блокировать адреса на уровне фронтенда в апреле.

Напомним, аналитики TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса.