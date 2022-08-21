Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash
Ведущая некастодиальная биржа Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью на подсанкционной платформе микширования Tornado Cash.
uniswap has provided an unusual level of transparency re their frontend censoring via trm labs.— banteg (@bantg) August 19, 2022
they have even shared the logs from their server.
https://t.co/2JBImqfBUi
i've saved and analyzed them. pic.twitter.com/tmSfAmUdFj
Адреса вносились в черный список в течение четырех месяцев при участии аналитической фирмы TRM Labs. Uniswap Labs впервые раскрыла данные о подобных блокировках.
Разработчик Джордан Франкфурт в комментариях на GitHub отметил, что изначально блокировке подвергались даже адреса, лишь косвенно связанные с объектами санкций. Затем биржа несколько сузила выборку. Теперь блокировкам подлежат адреса из санкционных списков, а также напрямую связанные с деятельностью злоумышленников.
TRM Labs проверяет и классифицирует подозрительные адреса по нескольким категориям. Основные из них:
- похищенные средства;
- связанные с миксером Tornado Cash;
- подсанкционные адреса;
- связанные со скам-проектами;
- задействованные известными хакерскими группировками;
- используемые для финансирования терроризма;
- задействованные в распространении детской порнографии.
Разработчик Banteg насчитал в списке 30 адресов в формате ENS. Он предположил, что большинство из них принадлежат обычным пользователям, не вовлеченным в незаконную деятельность.
Uniswap Labs начала блокировать адреса на уровне фронтенда в апреле.
Напомним, аналитики TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса.