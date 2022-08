Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash

Ведущая некастодиальная биржа Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью на подсанкционной платформе микширования Tornado Cash.

uniswap has provided an unusual level of transparency re their frontend censoring via trm labs.



they have even shared the logs from their server.

https://t.co/2JBImqfBUi



i've saved and analyzed them. pic.twitter.com/tmSfAmUdFj