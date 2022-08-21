Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash
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Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash

Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash


Ведущая некастодиальная биржа Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью на подсанкционной платформе микширования Tornado Cash.



Адреса вносились в черный список в течение четырех месяцев при участии аналитической фирмы TRM Labs. Uniswap Labs впервые раскрыла данные о подобных блокировках.


Разработчик Джордан Франкфурт в комментариях на GitHub отметил, что изначально блокировке подвергались даже адреса, лишь косвенно связанные с объектами санкций. Затем биржа несколько сузила выборку. Теперь блокировкам подлежат адреса из санкционных списков, а также напрямую связанные с деятельностью злоумышленников.


TRM Labs проверяет и классифицирует подозрительные адреса по нескольким категориям. Основные из них:


  • похищенные средства;
  • связанные с миксером Tornado Cash;
  • подсанкционные адреса;
  • связанные со скам-проектами;
  • задействованные известными хакерскими группировками;
  • используемые для финансирования терроризма;
  • задействованные в распространении детской порнографии.

Разработчик Banteg насчитал в списке 30 адресов в формате ENS. Он предположил, что большинство из них принадлежат обычным пользователям, не вовлеченным в незаконную деятельность. 


Uniswap Labs начала блокировать адреса на уровне фронтенда в апреле. 


Напомним, аналитики TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса.

# Экономика tornado cash, uniswap, блокировки, новости
По материалам: ForkLog

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