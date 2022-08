Уже 100+ игр поддерживают мышь и клавиатуру на Xbox — полный список

Вадим Карасев





Количество игр, которые на приставках Xbox One и Xbox Series X | S имеют поддержку мыши и клавиатуры, растет практически еженедельно. В последнее время разработчики все охотнее добавляют поддержку компьютерной периферии в игры, выходящие на приставках Xbox, и к текущему моменту количество таких проектов превышает 100 штук. Стоит сказать, что не во всех играх поддержка реализована полноценно.

Так выглядит список игр на Xbox, которые сейчас поддерживают мышь и клавиатуру:

Aliens: Fireteam Elite (частично)Among Us (частично)ANVIL: Vault Breaker (частично)Ark: Survival EvolvedArt of Rally (частично)Asphalt 9AstroneerAssassin’s Creed Valhalla (частично)AtlasBlock DropperBomber CrewBoyfriend Dungeon (частично)Bridge Constructor: The Walking DeadBright MemoryCall of Duty: Black Ops Cold WarCall of Duty: Modern WarfareCall of Duty: Vanguard (частично)Call of Duty: WarzoneCall of the Sea (частично)Car Mechanic Simulator 2021 (частично)Century: Age of Ashes (частично)Chivalry 2 (частично)Cities: SkylinesCraftopiaDayZDeep Rock GalacticDestroy All Humans!DJMax Respect V (только клавиатура)DOOM 64DreamscaperEvil Genius 2Five Nights At Freddy’s 1-4Floppy KnightsFortniteGears 5Gears TacticsGroundedHalo InfiniteHalo: The Master Chief CollectionHeavy Metal MachinesHorror Of The DeepHouse FlipperHyperdotHypnospace OutlawImmortals Fenyx Rising (частично)Jurassic World: Evolution 2Kill It With Fire (частично)Last Oasis (частично)Loot River (частично)Maid of Sker (частично)ManeaterMetro ExodusMicrosoft Flight SimulatorMinecraftMonster SanctuaryMoonlighter (частично)MultiVersusMystNeoverseOctopath TravelerOperencia: The Stolen SunOutriders (частично)PaladinsPhantasy Star Online 2PikunikuPlanet Coaster: Console EditionProject WingmanPsychonauts 2 (частично)QuakeRelicta (частично)Remnant: From The Ashes (частично)RobloxRogue Company (частично)Sea of ThievesShotgun FarmersSlime RancherSmiteSniper Elite V2 RemasteredSniper Elite 5Space Warlord Organ Trading SimulatorSpellbreak (частично)Splitgate (частично)Star Wars Jedi: Fallen Order (частично)State of Decay 2Strange BrigadeSurviving MarsSurviving The AftermathTainted Grail: Conquest (частично)TerrariaThe Anacrusis (частично)The AscentThe Forgotten CityThe Gunk (частично)The House Of The Dead Remake (только мышь)The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (частично)The MediumThe RiftbreakerThe Sims 4They Are BillionsTokyo Warfare TurboUntitled Goose GameVisageWar ThunderWarframeWargroove Double TroubleWarhammer Vermintide 2Weird West (частично)What Remains of Edith FinchWorld of TanksX-Morph DefenseYes Your GraceZombie Army 4: Dead War