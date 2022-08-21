В Госдуме призвали к бдительности после убийства дочери Дугина

Вадим Карасев

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после убийства дочери философа Дугина

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после громкого убийства дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи. Об этом заявил депутат от «Единой России» Олег Морозов, передает РИА Новости.

Политик заявил, что надо усилить требования к обеспечению безопасности массовых мероприятий, но отменять их пока не стоит. Он обвинил в причастности к убийству Дугиной «фашистский киевский режим» и его ячейки.