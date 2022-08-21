В крупном ДТП под Ульяновском погибли 15 человек
Сегодня, 16:10
В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области погибли 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы
Сообщается, что в воскресенье, 21 августа, на трассе в Ульяновской области, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном.
В микроавтобусе, предварительно, находилось 18 граждан Казахстана, стало известно ТАСС. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
По материалам: pnp.ru