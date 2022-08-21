В крупном ДТП под Ульяновском погибли 15 человек
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В крупном ДТП под Ульяновском погибли 15 человек

В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области погибли 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы

Сообщается, что в воскресенье, 21 августа, на трассе в Ульяновской области, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном.

В микроавтобусе, предварительно, находилось 18 граждан Казахстана, стало известно ТАСС. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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