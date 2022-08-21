В Оренбуржье развернули гигантский триколор ко Дню флага России
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В Оренбуржье развернули гигантский триколор ко Дню флага России

В Оренбуржье развернули гигантский триколор ко Дню флага России

В Оренбургской области накануне Дня российского флага развернули триколор рекордной длины — 1,3 тысячи метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В развертывании флага, вес которого составил 600 кг, приняли участие более 3 тысяч жителей области. Ширина полотна — 4,5 метра. Отмечается, что он на 288 метров больше триколора из Самарской области, ставшего рекордсменом три года назад.

Мероприятие, в котором принял участие губернатор региона Денис Паслер, прошло в в селе Подгородняя Покровка.

День Государственного флага Российской Федерации установлен указом Президента РФ от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР восстановил в качестве официального символа России бело-сине-красный флаг.

Впервые российский триколор был поднят в 1668 году на первом русском военном корабле «Орел».

Цвета Государственного флага России не имеют официальной трактовки. Однако принято считать, что белый означает мир, чистоту, непорочность и совершенство; синий — веру и верность; красный — энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. 

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По материалам: pnp.ru

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