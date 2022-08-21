В Сети появилось видео взрыва автомобиля Дарьи Дугиной

Ужасная трагедия произошла вчера вечером. Автомобиль 30-летней журналистки Дарьи Дугиной взорвался на ходу. Самодельную бомбу преступник установил под водительское кресло во время фестиваля.

В Telegram-каналах появились кадры с эпицентра событий. Камеры видеонаблюдения зафиксировали яркую вспышку в 21:35 по московскому времени.

В настоящее время следователи изучают материалы с изъятых автомобильных регистраторов и городских камер. Правоохранительные органы составляют список тех, кто с 14:00 до 21:00 находился на парковке возле места проведения фестиваля «Традиция».

Тина Канделаки считает, что виновного в теракте обязательно настигнет кара. По ее словам, жестокое убийство мог совершить только душевно больной человек, потерявший связь с реальностью.

«За убийством Дарьи Дугиной стоит отчаяние сумасшедшего человека, который решил, что для сохранения рейтинга все уместно. Забыв, правда, одну вещь: беспредел порождает более худшие явления. Это закон жизни. И он неизменно настигает виновного», — говорит 46-летняя телеведущая.

Яна Поплавская призвала задуматься о том, кому выгодна смерть молодой журналистки. В своем Telegram-канале она сравнила гибель девушки с убийством Александра Захарченко, Михаила Толстых, известного под псевдонимом Гиви, и Арсена Павлова (Моторола).

«Убиты исподтишка. Но это были военные, мужчины. Как можно убивать беззащитную женщину?! Нет ничего святого у тех, на чьих руках ее кровь. Я очень рассчитываю, что они будут найдены и жестоко наказаны», — пишет 55-летняя артистка.

Свои соболезнования Александру Дугину выразил сенатор Пушков. «Это страшная трагедия, невосполнимая утрата. Разделяем скорбь родных и близких», — написал он.

А 46-летняя Мария Захарова обрушилась с критикой на тех, кто оправдывает преступников, и высказала слова поддержки безутешному отцу. «Александр Гельевич, ваша трагедия стала болью миллионов. Поверьте, ее сейчас переживают как свою люди по всему миру. Потому что люди. Нелюди глумятся», — соболезнует дипломат в своем Telegram-канале.

Пользователи социальных сетей приносят свои глубочайшие соболезнования и скорбят по ушедшей Дарье Дугиной. «Конечно ее будет очень не хватать, она была хорошим человеком!»; «Похоже никакой трагической случайности не было, все реализовано согласно плану. Соболезнования близким и родным, большое горе в семье»; «Не стоит говорить какие-то гневные слова в такой ситуации, наоборот, стоит сказать соболезную. Ведь никому не хочется пожелать такой смерти! Надеюсь, что наши ребята найдут тех, кто причастен к этому», — пишут в Сети.