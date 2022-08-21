В Швейцарии спрогнозировали резкий рост цен на электроэнергию

Вадим Карасев

Tages-Anzeiger: цены на электроэнергию для домохозяйств в Швейцарии возрастут на 30%

Цены на электроэнергию для домохозяйств в Швейцарии в 2023 году возрастут не менее чем на 30 процентов. Такой прогноз сделали в ассоциации электроэнергетических компаний страны, сообщает Tages-Anzeiger.

Отмечается, что многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на следующий год.

Ожидается, что для семьи, которая проживает в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (около 330 долларов) в год. По данным издания, такие предприятия, как крупная пекарня, столкнутся с увеличением расходов на электроэнергию примерно на 10 тысяч франков (около 10,4 тысячи долларов)

Ранее директор полиции Фреди Фесслер заявил, что из-за нехватки электроэнергии зимой в Швейцарии могут начаться бунты. По его словам, последствия могут быть очень серьезными — нельзя исключать и возможных случаев мародерства. В частности, он описал ситуацию, когда люди не могут снять деньги в банкомате, расплатиться картой в магазине, на улицах нет света, а в домах тепла.

