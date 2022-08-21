В Великобритании спрогнозировали рост среднего счета за свет в три раза

Вадим Карасев

Daily Mail: cредний счет за свет в Великобритании может вырасти до 6 тысяч фунтов

Средний годовой счет за электричество в Великобритании может достичь шести тысяч фунтов стерлингов (7,1 тысячи долларов) в апреле следующего года. Такой прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione («Оксильон»), передает газета Daily Mail.

По словам издания, в апреле 2022 года размер среднего счета вырос на 54 процента и достиг рекордной отметки в 1,97 тысячи фунтов (2,4 тысячи долларов). В октябре нынешнего года средний счет за электроэнергию вырастет до 3,6 тысячи фунтов (4,2 тысячи долларов), сообщает Auxilione.

Согласно результатам опроса общественного мнения, которое провела компания Opinum ("Опинум"), 40 процентов респондентов признались, что после октябрьского повышения не смогут оплачивать счета или будут вынуждены сократить жизненно важные расходы. Также газета отмечает, что миллионы людей не смогут оплачивать счета в течение следующего года, если министры не увеличат скидки в 400 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что опрошенные CNBC финансисты и аналитики призвали рядовых британцев и представителей малого бизнеса страны сводить концы с концами в условиях рекордной инфляции и кризиса стоимости жизни.