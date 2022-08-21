Валерий Леонтьев просит кучу мусорных мешков во время гастролей

Певец Валерий Леонтьев интригует своими требованиями. Райдер артиста довольно неприхотлив, за исключением одного странного пункта. Артист требует, чтобы в его гостиничном номере было много мешков для мусора.Дело в том, что ими заклеивают окна для того, чтобы солнечные лучи не мешали Валерию Яковлевичу выспаться. Не стоит забывать, что артисты во время гастролей каждый день меняют города и часто оказываются в разных часовых поясах. В остальном же артист совершенно непривередлив.