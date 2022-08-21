Валерий Леонтьев просит кучу мусорных мешков во время гастролей
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Валерий Леонтьев просит кучу мусорных мешков во время гастролей

Валерий Леонтьев просит кучу мусорных мешков во время гастролей
Певец Валерий Леонтьев интригует своими требованиями. Райдер артиста довольно неприхотлив, за исключением одного странного пункта. Артист требует, чтобы в его гостиничном номере было много мешков для мусора.
Дело в том, что ими заклеивают окна для того, чтобы солнечные лучи не мешали Валерию Яковлевичу выспаться. Не стоит забывать, что артисты во время гастролей каждый день меняют города и часто оказываются в разных часовых поясах. В остальном же артист совершенно непривередлив.
# Шоу-бизнес Леонтьев Валерий
По материалам: z-aya

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