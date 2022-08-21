Виктория Бекхэм начала шить одежду plus-size. Ее раскритиковали
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Виктория Бекхэм начала шить одежду plus-size. Ее раскритиковали

Виктория Бекхэм начала шить одежду plus-size. Ее раскритиковали

На сайте бренда Виктории Бекхэм появилась одежда plus-size. Некоторые модели (платье, комплект из укороченного топа и юбки-миди) теперь представлены в размерах до 18.

Нельзя сказать, что поклонников звезды это сильно удивило. В последнее время Бекхэм все чаще стала говорить в интервью, что ее представление о красоте женского тела изменилось, что она восхищается женщинами с формами, которые умеют себя подать.


Наконец-то Виктория запрыгнула в этот поезд. Это прекрасно, она очень гордится своей новой коллекцией. Это привлечет новых покупателей, готовых приобрести ее изделия. Признаем это, она немного припозднилась, но в конце концов она меняется,

— поделился с изданием Mirror источник из окружения Бекхэм.


Однако инициатива Виктории по расширению размерной сетки не всем пришлась по душе. Многие интернет-пользователи посчитали, что звезда отнеслась к задаче несерьезно, ведь предлагаемая одежда должна быть не просто большего размера, она должна быть комплементарна для другого типа фигуры. Также Бекхэм подозревают в том, что она лишь пытается любыми способами увеличить продажи — недавно стало известно, что ее бренд имеет долги в размере более 65 млн долларов.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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